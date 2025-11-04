Видео
4 ноября, 22:07

Кришито убедил руководство «Дженоа» оставить его на второй матч

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито оправдал доверие руководства «Дженоа» и может остаться на второй матч в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Команда из Генуи вырвала победу у «Сассуоло» со счетом 2:1 в 10-м туре Серии А и ушла с последнего места. За первую победу в чемпионате в этом сезоне Кришито получил высокие оценки от итальянских спортивных СМИ: La Gazzetta dello Sport — 8,0; Corriere dello Sport — 7,0; Tuttosport — 7,0.

Руководство «Дженоа», продолжающее поиски нового главного тренера, довольно работой Кришито и его коллеги Роберто Мурджиты во встрече с «Сассуоло» и рассматривает возможность доверить им управление игрой в 11-м туре против кризисной «Фиорентины». Когда же «Дженоа» получит нового главного тренера, то Кришито, скорее всего, вернется к работе с командой U17.

Встреча «Дженоа» — «Фиорентина» состоится в воскресенье, 9 ноября.

3

    05.11.2025

  АндрейЕвгеньевич

    Денег дал !!!

    04.11.2025

  zg

    Так и становятся ТРЕНЕРАМИ,а не ожидая,когда ж,меня,Царя,возьмут,напоют,накормют и спатеньки под водочку уложут...

    04.11.2025

    Доменико Кришито
    ФК Дженоа
