Кришито убедил руководство «Дженоа» оставить его на второй матч

Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито оправдал доверие руководства «Дженоа» и может остаться на второй матч в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Команда из Генуи вырвала победу у «Сассуоло» со счетом 2:1 в 10-м туре Серии А и ушла с последнего места. За первую победу в чемпионате в этом сезоне Кришито получил высокие оценки от итальянских спортивных СМИ: La Gazzetta dello Sport — 8,0; Corriere dello Sport — 7,0; Tuttosport — 7,0.

Руководство «Дженоа», продолжающее поиски нового главного тренера, довольно работой Кришито и его коллеги Роберто Мурджиты во встрече с «Сассуоло» и рассматривает возможность доверить им управление игрой в 11-м туре против кризисной «Фиорентины». Когда же «Дженоа» получит нового главного тренера, то Кришито, скорее всего, вернется к работе с командой U17.

Встреча «Дженоа» — «Фиорентина» состоится в воскресенье, 9 ноября.