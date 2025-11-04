Кришито убедил руководство «Дженоа» оставить его на второй матч

4 ноября, 22:07
Экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито оправдал доверие руководства «Дженоа» и может остаться на второй матч в роли исполняющего обязанности главного тренера.
Команда из Генуи вырвала победу у «Сассуоло» со счетом 2:1 в 10-м туре Серии А и ушла с последнего места. За первую победу в чемпионате в этом сезоне Кришито получил высокие оценки от итальянских спортивных СМИ: La Gazzetta dello Sport — 8,0; Corriere dello Sport — 7,0; Tuttosport — 7,0.
Руководство «Дженоа», продолжающее поиски нового главного тренера, довольно работой Кришито и его коллеги Роберто Мурджиты во встрече с «Сассуоло» и рассматривает возможность доверить им управление игрой в 11-м туре против кризисной «Фиорентины». Когда же «Дженоа» получит нового главного тренера, то Кришито, скорее всего, вернется к работе с командой U17.
Встреча «Дженоа» — «Фиорентина» состоится в воскресенье, 9 ноября.
05.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Денег дал !!!
04.11.2025
zg
Так и становятся ТРЕНЕРАМИ,а не ожидая,когда ж,меня,Царя,возьмут,напоют,накормют и спатеньки под водочку уложут...
04.11.2025