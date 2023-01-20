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Италия

Сегодня, 19:15

Криштиану Роналду готов судиться с «Ювентусов» из-за невыплаты почти 20 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду в составе «Ювентуса».
Фото Global Look Press
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Бывший нападающи «Ювентуса» Криштиану Роналду готов судиться с туринским из-за невыплаты почти 20 миллионов евро, сообщает Calcio Finanza.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине.

Туринцы должны были заплатить португальцу 19,5 миллионов евро до конца июня 2021 года, даже если футболист покинет клуб, но не сделал этого из-за скандала с отмыванием денег.

Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» контракт на три года с зарплатой в 31 миллион евро за сезон. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

Прокуратура Федерации футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Криштиану Роналду
ФК Ювентус
0
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