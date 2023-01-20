Криштиану Роналду готов судиться с «Ювентусов» из-за невыплаты почти 20 миллионов евро

Бывший нападающи «Ювентуса» Криштиану Роналду готов судиться с туринским из-за невыплаты почти 20 миллионов евро, сообщает Calcio Finanza.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое в ходе обысков 23 марта 2022 года нашли в офисе адвоката Федерико Рестано в Турине.

Туринцы должны были заплатить португальцу 19,5 миллионов евро до конца июня 2021 года, даже если футболист покинет клуб, но не сделал этого из-за скандала с отмыванием денег.

Напомним, летом 2018 года Роналду подписал с «Ювентусом» контракт на три года с зарплатой в 31 миллион евро за сезон. В августе 2021-го португалец покинул туринский клуб.

Прокуратура Федерации футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации.