Кристанте: «Вклад Моуринью в успехи «Ромы» очень велик»

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Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал, что думает о главном тренере команды Жозе Моуринью.
«Вклад Моуринью в успехи «Ромы» очень велик. Он пришел в команду, имея огромный опыт за плечами, и добавил «Роме» качеств, которых ей не хватало. Его менталитет невероятен, и именно это можно назвать ключевой составляющей нашего выхода в финал Лиги Европы в прошедшем сезоне», — цитирует игрока пресс-служба команды.
Португалец возглавляет римлян с 2021 года. В минувшем сезоне «Рома» с 63 очками заняла шестое место в серии А и вышла в финал Лиги Европы, где проиграла «Севилье» (1:1, пенальти — 1:4).