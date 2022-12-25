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Италия

Сегодня, 09:02

Пануччи: «Тонали — невероятный игрок. В «Милане» знают, как футболистов разбудить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи высказался о прогрессе полузащитника итальянской команды Сандро Тонали.

«Тонали за год изменился до неузнаваемости. Он стал незаменимым игроком, хотя раньше едва появлялся на замены. Тонали бегает весь матч, сперва в воскресенье, затем в среду, потом снова бегает в воскресенье, потом снова в среду. Невероятный игрок. В «Милане» знают, как разбудить футболиста», — приводит слова Пануччи pianetamilan.it.

22-летний итальянец выступает за «Милан» с лета 2021 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Кристиан Пануччи
Футбол
ФК Милан
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