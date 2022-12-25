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Италия

Сегодня, 09:25

Пануччи: «Тео Эрнандес — один из лучших крайних защитников в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи прокомментировал игру французского латераля итальянской команды Тео Эрнандеса.

«В сборной у него не особо много времени для прогресса. У Эрнандеса есть великий дар — невероятная выносливость. Иногда вы можете видеть, как он носится весь матч, и вскоре, вроде, должен устать. Но Тео продолжает бегать на той же скорости, что и в начале встречи. Невероятно. Он, безусловно, один из сильнейших крайних защитников в мире. Пиоли удалось сотворить из него лучшее, что можно было сделать», — приводит слова Пануччи pianetamilan.it.

25-летний француз выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл за итальянскую команду 18 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Кристиан Пануччи
Тео Эрнандес
ФК Милан
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