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Италия

Сегодня, 08:25

Вьери: «Интер» очень силен в полузащите. Они научились контролировать мяч и ход игры»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери высказался об игре своей бывшей команды в полузащите.

«Интер» очень силен в центре поля, у него четверо классных игроков на три места. Сегодня их полузащита достойно смотрится на фоне любой команды Европы. Они научились контролировать мяч и ход игры», — приводит слова Вьери ITASportPress.

Вьери выступал за «Интер» с 1999 по 2005 год.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 16 мая.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Кристиан Вьери
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