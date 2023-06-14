Кристоф Гальтье может возглавить «Наполи»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может возглавить «Наполи», утверждает L'Equipe.

По данным источника, руководство итальянского клуба рассматривает 56-летнего француза как одного из главных кандидатов на пост. Помимо него, на должность претендуют Руди Гарсия и Паулу Соуза.

12 июня сообщалось, что Гальтье должен будет покинуть «ПСЖ» в ближайшее время, специалист может получить компенсацию в размере 6 миллионов евро.

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23. Предыдущим главным тренером команды был Лучано Спаллетти, который работал в клубе с июля 2021 года. Перед завершением сезона-2022/23 стало известно, что 64-летний итальянец покинет команду.