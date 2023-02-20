Крунич поделился мнением о победе «Милана» в гостевой встрече против «Монцы»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич после победного матча 23-го тура серии А с «Монцей» (1:0) признался, что эта игра имеет для него большое значение.

«После положительных результатов в двух предыдущих матчах мы хотели как можно удачнее завершить неделю. «Монца» — сильный и мотивированный соперник, который показывает хороший футбол. Было непросто, но мы хорошо подготовились. Матчи серии А даются нелегко. Никто не любит сталкиваться с проблемами, но нам нравится вместе бороться на поле. Сообща преодолевать легче любые сложности», — цитирует Крунича пресс-служба «Милана».

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А (44 очка). 26 февраля команда примет «Аталанту».