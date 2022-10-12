Куадрадо и Алекс Сандро покинут «Ювентус» по окончании сезона

Защитники Хуан Куадрадо и Алекс Сандро уйдут из «Ювентуса» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Никола Скира в соцсетях.

Соглашения футболистов с клубом истекают в конце июня 2023-го. Руководство туринской команды приняло решение не продлевать контракты с игроками.

34-летний Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне колумбиец провел 12 матчей за итальянский коллектив и сделал одну результативную передачу.

На счету 31-летнего Сандро в нынешнем сезоне 10 игр и один голевой пас. Бразилец является игроком «Ювентуса» с 2015-го.