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Италия

Сегодня, 06:54

Куадрадо и Алекс Сандро покинут «Ювентус» по окончании сезона

Защитники Хуан Куадрадо и Алекс Сандро уйдут из «Ювентуса» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Никола Скира в соцсетях.

Соглашения футболистов с клубом истекают в конце июня 2023-го. Руководство туринской команды приняло решение не продлевать контракты с игроками.

34-летний Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне колумбиец провел 12 матчей за итальянский коллектив и сделал одну результативную передачу.

На счету 31-летнего Сандро в нынешнем сезоне 10 игр и один голевой пас. Бразилец является игроком «Ювентуса» с 2015-го.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Алекс Сандру
Хуан Куадрадо
Футбол
ФК Ювентус
серия А
0
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