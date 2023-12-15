Куадрадо пропустит несколько недель из-за травмы ахилла

Полузащитник «Интера» Хуан Куадрадо может быть прооперирован из-за проблем с ахилловым сухожилием.

По информации Sky Italia, травма левого ахиллового сухожилия, полученная Куадрадо еще в октябре, оказалась более серьезной, чем ожидалось. Существует высокий риск того, что ему придется делать операцию. Конкретные сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но можно сказать наверняка, что он выбыл на несколько недель, а возможно даже на несколько месяцев.

В этом сезоне 35-летний Куадрадо провел за «Интер» 9 игр во всех турнирах и сделал 2 ассиста. Он перешел в клуб минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2024 года.