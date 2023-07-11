Кураньи считает, что Кокорин может заинтересовать клубы из топ-5 лиг Европы

Бывший нападающий Германии и «Динамо» Кевин Кураньи предположил, что российский форвард Александр Кокорин хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате.

«Я думаю, Кокорин хочет еще поиграть в Европе, продолжить карьеру там. Так что посмотрим, как все сложится этим летом. У Саши есть все качества, которые позволят ему играть в любой команде. В прошлом сезоне Кокорин добился успехов в «Арисе», напомнил о себе. Он может заинтересовать клубы из топ-5 лиг Европы. Думаю, Саша способен играть везде», — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.

С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

4 июля сообщалось, что Кокорин не вернется в «Арис», так как клуб из Кипра отказался от идеи с возвращением футболиста из-за финансовых условий.