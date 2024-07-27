Кузьмичев сообщил, что переход Миранчука в «Атланту» находится на финишной прямой

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту».

«Ситуация на самом деле уже близка к завершению. Остались последние штрихи. Очень высокая доля вероятности, что все-таки в ближайшее время переход состоится. Буквально день или два, если не случится форс-мажора. Нюансов не знаю, но то, что это на финишной прямой, абсолютно точно. Будем надеяться, что все будет нормально», — сказал Кузьмичев «СЭ».

26 июля стало известно, что Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч против АЗ, который состоится сегодня, 27 июля.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.

Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.