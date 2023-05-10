Квальярелла будет играть за «Сампдорию» в серии В

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла пообещал, что не покинет команду после вылета из серии А. 40-летний итальянец играет за клуб с 2016 года.

«Сегодня грустный день, за который мы должны извиниться перед всеми, особенно перед болельщиками, которые всегда были лучшими. Сегодня грустный день, но он не может и не должен быть последним днем в истории «Сампдории». Если я могу что-то сделать, особенно на поле или даже за его пределами, для этих цветов, для этой футболки, для Генуи, которая является моим вторым домом, я буду там. Говорю это, потому что не хочу поддаваться печали, потому что наш союз все равно никогда не закончится», — написал Квальярелла в социальной сети.

«Сампдория» проиграла «Удинезе» 34-м туре и лишилась шансов на сохранение прописки в элите итальянского футбола.