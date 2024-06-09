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Сегодня, 02:52

Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия останется в неаполитанском клубе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний грузин близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в «Наполи». Контракт Кварацхелии, который рассчитан до лета 2027-го, будет продлен еще на год со значительным повышением зарплаты.

Ранее в СМИ писали, что «ПСЖ» согласовал условия контракта с футболистом. Однако затем сообщалось, что «Наполи» не планирует отпускать Кварацхелию в парижский клуб.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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