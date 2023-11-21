Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи» до 2028 года

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия в ближайшее время может продлить контракт с клубом до лета 2028 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Зарплата форварда вырастет до 4 миллионов евро в год. В соглашение также может быть включена опция продления до 2029-го.

Ранее агент игрока Иван Джугели положительно оценил процесс переговоров о новом контракте с неаполитанским клубом.

Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 11 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.