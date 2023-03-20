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Италия

Сегодня, 13:28

Кварацхелия идет на рекорд Криштиану Роналду и Дибалы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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В воскресенье, 19 марта, в 27-м туре серии А «Наполи» разгромил в гостях «Торино» со счетом 4:0.

Россиянин Алексей Миранчук не выступал за хозяев из-за травмы. По словам главного тренера туринцев Ивана Юрича, возвращение нашего легионера в строй планируется в начале апреля, когда чемпионат Италии возобновится после паузы на матчи сборных. 3 апреля «Торино» сыграет на выезде с «Сассуоло», а 8-го примет «Рому».

В составе неаполитанцев полностью провел встречу с «быками» Хвича Кварацхелия: грузин забил с пенальти и сделал голевую передачу. Издания Corriere dello Sport и Tuttosport поставили экс-хавбеку «Рубина» высокие оценки 8,0, La Gazzetta dello Sport — 7,5. Еще более солидные баллы заработал форвард Осимхена, сделавший дубль: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport — по 8,5, Tuttosport — 8,0.

Сейчас у нигерийца 21 мяч, он лидирует в списке бомбардиров лиги, у Кварацхелии — 12. У этой связки «Наполи» есть 11 туров, чтобы повторить или побить рекорд серии А в ХХI веке по суммарной результативности двух лучших снайперов клуба, взявшего скудетто. Пока лучший показатель у пары Криштиану Роналду-Дибала: в чемпионате-2019/20 португалец и аргентинец на двоих забили 42 гола (31+11) за «Ювентус».

Вместе с тем, Кварацхелия стал первым с сезона-2006/07 новичком в пяти ведущих европейских лигах, кому удалось сразу выйти на двузначное число очков, набранных по системе «гол+пас» — «12+10». До Хвичи последним похожее достижение устанавливал бразилец Диего, который 16 лет назад набрал 26 (13+13) баллов в «Вердере».

Хвича Кварацхелия. «Глядя на Хвичу, чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником!» Итальянский журналист — о Кварацхелии

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Торино
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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