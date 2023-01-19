Кварацхелия из-за простуды может пропустить матч «Наполи» против «Салернитаны»

Сегодня, 18:05
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может пропустить матч 19-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны», сообщает Sky Sport Italia.
Грузинский полузащитник пропустил сегодняшнюю тренировку неаполитанской команды. Он простудился и остался дома в рамках мер предосторожности.
В составе «Наполи» 21-летний футболист играет с лета 2022 года. В этом сезоне он провел за неаполитанцев 20 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
Матч «Салернитана» — «Наполи» пройдет в субботу, 21 января. Начало — 20.00 (мск).
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