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Италия

Сегодня, 12:32

Кварацхелия — один из худших в матче с «Фиорентиной»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия (слева).
Фото Reuters
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На фоне домашнего поражения «Наполи» от «Фиорентины» в 8-м туре серии А La Gazzetta dello Sport выставила низкие оценки почти всей команде под руководством Руди Гарсии.

А сам главный тренер «Наполи» получил самый низкий балл этого матча — унизительные 4,5.

Хвича Кварацхелия провел весь матч и получил оценку 5,0. Комментарий издания: «В итоге Гарсия сделал из Квары правого полунападающего. И грузинский игрок больше других партнеров мучился в этой встрече, где «Наполи» почти не навязывал свою игру. Впрочем, и сам Квара должен давать команде больше».

У «Наполи» 14 очков после первых 8 туров серии А, и это худший старт с сезона 2016-17, в котором были те же 14 очков.

Действующий чемпион Италии расположился на пятом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Милана» на 7 очков.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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