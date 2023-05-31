Кварацхелия, Осимхен и Леау вошли в сборную лучших игроков серии А по версии ESPN

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Игроки «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, а также нападающий «Милана» Рафаэл Леау попали в сборную лучших игроков чемпионата Италии по версии ESPN.
Лучшим тренером серии А в текущем сезоне был признан наставник «Наполи» Лучано Спаллетти.
Полный состав сборной лучших игроков серии А по версии ESPN:
Голкипер: Иван Проведель («Лацио»);
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Карлос Аугусто («Монца»);
Полузащитники: Рафаэл Леау («Милан»), Николо Барелла («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.