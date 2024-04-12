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Сегодня, 17:30

Кварацхелия – о сравнениях с Марадоной: «Это безумие»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как реагирует на сравнения с экс-игроком неаполитанцев Диего Марадоной.

«Марадона? Он был одним из лучших игроков в истории футбола. Я думаю, что это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним или пытаются это сделать.

Конечно, для меня это удовольствие. Это одно удовольствие — быть в команде, в которой играл Марадона. До того как я приехал сюда, мой отец всегда говорил мне, что Марадона был лучшим, он был его кумиром», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. В текущем сезоне 23-летний грузин провел 39 матчей за команду во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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