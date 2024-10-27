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Сегодня, 14:35

Кварацхелия перестал быть неприкасаемым в «Наполи»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Победив в 9-м туре «Лечче» со счетом 1:0, «Наполи» закрепился на первом месте в серии А с 22 очками.

Хвича Кварацхелия уступил свое место в стартовом составе бразильцу Давиду Нересу и появился на поле лишь на 72-й минуте.

Главный тренер южан Антонио Конте дал понять итальянским СМИ, что Кварацхелия должен быть сосредоточен на командных интересах, а не на продлении контракта с увеличением зарплаты.

La Gazzetta dello Sport оценила игру Хвичи против «Лечче» скромным баллом 6,0 — как и в предыдущей встрече с «Эмполи». При этом прямой конкурент грузина за место в составе Нерес, которого и заменил Кварацхелия, получил 5,5.

Во вторник, 29 октября, «Наполи» сыграет в серии А на «Сан-Сиро» с «Миланом».

Хвича Кварацхелия

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