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Италия

Сегодня, 19:55

Кварацхелия — о своей игре: «Я играю с сердцем и страстью, но также я использую мышление»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Хвича Кварацхелия рассказал, что всегда играет со страстью, задействую мозг.

«Я люблю то, что я делаю. Когда я играю в футбол, это как бы увлекает меня. Я играю с сердцем и страстью, но также я использую мышление, задействую мозг. Это основано на том, чему я научился на тренировках, на ошибках, которые я допускал ранее, и на других вещах», — цитирует Кварацхелию The New York Times.

В нынешнем сезоне грузин забил 13 голов и сделал 15 результативных передач в 28 матчах «Наполи» во всех турнирах. В итальянском клубе он выступает с лета 2022 года.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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