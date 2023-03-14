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Полузащитник Хвича Кварацхелия рассказал, что всегда играет со страстью, задействую мозг.
«Я люблю то, что я делаю. Когда я играю в футбол, это как бы увлекает меня. Я играю с сердцем и страстью, но также я использую мышление, задействую мозг. Это основано на том, чему я научился на тренировках, на ошибках, которые я допускал ранее, и на других вещах», — цитирует Кварацхелию The New York Times.
В нынешнем сезоне грузин забил 13 голов и сделал 15 результативных передач в 28 матчах «Наполи» во всех турнирах. В итальянском клубе он выступает с лета 2022 года.