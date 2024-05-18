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Сегодня, 12:33

Кварацхелия признан лучшим в матче с «Фиорентиной»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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В пятницу, 17 мая, «Наполи» сделал ничью на выезде (2:2) в 37-м туре серии А с «Фиорентиной». Грузинский полузащитник гостей Хвича Кварацхелия провел на поле 86 минут, забил гол со штрафного и получил желтую карточку. Итальянские спортивные СМИ признали хавбека лучшим игроком матча.

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «Вы уверены, что он тоже входит в список тех, с кем можно расстаться? Да, есть погрешности, но именно Квара является душой этого «Наполи». Хвича вдохновленно начал встречу, затем слегка сдал под жестокими ударами соперников, но в итоге волшебно исполнил штрафной удар и спас команду от поражения».

Corriere dello Sport — 7,5: «Когда такие игроки, как он, ловят кураж, для их оппонентов наступают трудные времена. В первые 15 минут Квара трижды угрожал воротами Терраччано и все время выигрывал дуэли у Додо. Затем тот пришел в себя, и уже Хвиче не всегда удавалось сдерживать бразильца при контратаках «фиалок». В начале второго тайма грузин вновь зажегся, в результате чего заработал штрафной, с которого сам и забил, сделав счет 2:2».

Tuttosport — 7,0: «Активно начал матч, затем немного сдал. Во втором тайме вновь ярко проявил себя и забил великолепный мяч со штрафного, отличившись впервые с 8 марта».

В заключительном туре серии А, который состоится 26 мая, «Наполи» встретится в гостях «Лечче».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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