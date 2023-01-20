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Италия

Сегодня, 16:05

Кварацхелия пропустит матч «Наполи» с «Салернитаной» из-за болезни

Иван Шитик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч 19-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» из-за болезни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Кварацхелия не поехал на матч с «Салернитаной», он остался дома. У него не было температуры, но он заболел, и врач должен был дать ему лекарства», — заявил главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти.

В этом сезоне вингер провел за неаполитанцев 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Матч «Салернитана» — «Наполи» пройдет в субботу, 21 января. Начало — 20.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Салернитана
Лучано Спаллетти
0
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