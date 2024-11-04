Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:05

Кварацхелия провалился против «Аталанты»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

В воскресенье, 3 ноября, в 11-м туре серии А «Наполи» сенсационно уступил дома «Аталанте» — 0:3.

Перед началом игры Хвиче Кварацхелии вручили специальный диплом за 100 матчей, которые он провел до этого за «Наполи». Но если его предыдущий, против «Милана», получился успешным (победа 2:0 и забитый гол), то на этот раз грузин провалился, как и вся команда.

Все три итальянские спортивные СМИ поставили ему одну из самых низких оценок в команде- 5,0.

La Gazzetta dello Sport: «Именно в ворота «Аталанты» он забил свой самый красивый гол в чемпионском сезоне. На этот раз его словно не было на поле».

Corriere dello Sport: «13 раз терял мяч и проиграл дуэль Джимсити. Почти не был заметен. Не смог выбраться из-под прессинга, не помогал обороне».

Tuttosport: «От него всегда ждут чего-то особенного. Однако его почти не было видно на поле, никак не повлиял на игру «Наполи».

«Наполи» остался на первом месте с 25 очками. Но теперь неаполитанцев отделяет от ««Интера» всего 1, а в воскресенье, 10 ноября, эти клубы сыграют между собой на «Сан-Сиро».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Сегодня
Вчера
Неделя