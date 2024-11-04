Кварацхелия провалился против «Аталанты»

В воскресенье, 3 ноября, в 11-м туре серии А «Наполи» сенсационно уступил дома «Аталанте» — 0:3.

Перед началом игры Хвиче Кварацхелии вручили специальный диплом за 100 матчей, которые он провел до этого за «Наполи». Но если его предыдущий, против «Милана», получился успешным (победа 2:0 и забитый гол), то на этот раз грузин провалился, как и вся команда.

Все три итальянские спортивные СМИ поставили ему одну из самых низких оценок в команде- 5,0.

La Gazzetta dello Sport: «Именно в ворота «Аталанты» он забил свой самый красивый гол в чемпионском сезоне. На этот раз его словно не было на поле».

Corriere dello Sport: «13 раз терял мяч и проиграл дуэль Джимсити. Почти не был заметен. Не смог выбраться из-под прессинга, не помогал обороне».

Tuttosport: «От него всегда ждут чего-то особенного. Однако его почти не было видно на поле, никак не повлиял на игру «Наполи».

«Наполи» остался на первом месте с 25 очками. Но теперь неаполитанцев отделяет от ««Интера» всего 1, а в воскресенье, 10 ноября, эти клубы сыграют между собой на «Сан-Сиро».