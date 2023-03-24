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Италия

Сегодня, 15:05

Кварацхелия рассказал, как его изменил «Наполи»

Виталий Косик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как изменился уровень его игры в неаполитанском клубе.

«В Неаполе я смог поработать над своей оборонительной игрой, я стал по-настоящему командным игроком. Раньше у меня не было баланса, этому научил меня «Наполи». Я стал тем, кем являюсь сегодня, благодаря своим товарищам по команде. Гол в Вероне в первом матче был, пожалуй, решающим, он придал мне уверенности в работе и росте. Я не могу смириться с поражениями, ненавижу проигрывать на поле и за его пределами», — приводит слова Хвичи Football Italia.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
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