Кварацхелия рассказал, как его изменил «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как изменился уровень его игры в неаполитанском клубе.

«В Неаполе я смог поработать над своей оборонительной игрой, я стал по-настоящему командным игроком. Раньше у меня не было баланса, этому научил меня «Наполи». Я стал тем, кем являюсь сегодня, благодаря своим товарищам по команде. Гол в Вероне в первом матче был, пожалуй, решающим, он придал мне уверенности в работе и росте. Я не могу смириться с поражениями, ненавижу проигрывать на поле и за его пределами», — приводит слова Хвичи Football Italia.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.