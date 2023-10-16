Кварацхелия сыграл свадьбу в Грузии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия женился, сообщает NapoliToday со ссылкой на журналиста Дачи Цурцумия.

Супругой футболиста стала его девушка Ница Тавадзе, с которой он встречался несколько лет. Отмечается, что церемония прошла в Преображенском храме в городе Мцхета (Грузия).

В этом сезоне на счету грузинского футболиста 1 гол и 4 результативные передачи в 9 играх за неаполитанцев.

22-летний хавбек был включен в список из 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2023. Кварацхелия попал в число претендентов на приз впервые в карьере.