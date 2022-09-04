Хвича Кварацхелия установил рекорд результативности «Наполи» в четырех турах на старте серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом в матче 4-го тура серии А с «Лацио» (2:1) и установил рекорд результативности в первых четырех играх за неаполитанцев в чемпионате Италии, сообщает Opta Sport.

Кварацхелия стал рекордсменом «Наполи» по системе «гол+пас». Статистика ведется с сезона-2007/2008. В активе грузинского футболиста 5 очков. Он забил 4 гола и сделал 1 ассист.

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. Ранее он выступал за казанский «Рубин».