Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:32

Кварацхелия вошел в топ-5 самых дорогих игроков серии A

Виталий Косик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
Telegram Дзен

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия занял 4-е место в списке самых дорогих игроков чемпионата Италии по версии Transfermarkt.

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, стоимость которого составляет 120 миллионов евро.

Список топ-10 самых дорогих футболистов серии A:

1. Виктор Осимхен («Наполи», 120 миллионов евро);
2. Рафаэл Леау («Милан», 90 миллионов евро);
3. Лаутаро Мартинес («Интер», 85 миллионов евро);
4. Хвича Кварацхелия («Наполи», 85 миллионов евро);
5. Николо Барелла («Интер», 75 миллионов евро);
6. Душан Влахович («Ювентус», 70 миллионов евро);
7. Тео Эрнандес («Милан», 60 миллионов евро);
8. Алессандро Бастони («Инер», 60 миллионов евро);
9. Ким Мин Джэ («Наполи», 60 миллионов евро);
10. Сергей Милинкович-Савич («Лацио», 50 миллионов евро).

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Виктор Осимхен
Душан Влахович
Тео Эрнандес
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Лаутаро Мартинес
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Пусть твоя семья умрет от рака». Соболенко рассказала о травле из-за политики
Звезды гольфа поделили саудовские миллиарды. Эти деньги в США называют кровавыми
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» намерен выкупить у «Марселя» права на Милика

Представитель Миранчука подтвердил переговоры между «Торино» и «Аталантой» по возможному выкупу