Кварацхелия возобновил тренировки в общей группе «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия возобновил тренировки в общей группе команды, сообщает TMW.

21-летний грузинский вингер пропустил последние несколько официальных матчей команды из-за болей в спине.

«Наполи» во время проведения ЧМ-2022 проводит сбор в Турции. У итальянской команды запланировано два товарищеских матча.

Кварацхелия провел за «Наполи» 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил 8 мячей и сделал 10 голевых передач.