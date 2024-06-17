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Сегодня, 08:47

Кварацхелия является главной трансферной целью «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен купить вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист является главной трансферной целью клуба.

В последние недели агенты Хвичи и представители клуба встречались для обсуждения возможного перехода. «ПСЖ» предложил контракт до 2029 года с зарплатой в 9 миллиона в год плюс бонусы.

Ранее отец полузащитника заявил, что хочет, чтобы его сын сменил команду в летнее трансферное окно.

Ранее агент игрока заявил, что футболист хочет уйти из «Наполи».

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего грузина в 80 миллионов евро

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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