Кварацхелия забил свой восьмой гол в серии А

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Грузин на 47-й минуте реализовал 11-метровый удар, направив мяч в правый угол, не оставив шансу голкиперу «Специи» Бартломею Драговски.

Этот гол стал восьмым для Кварацхелии в чемпионате Италии.

Также грузинский хавбек оформил 10 результативных передач в 17 матчах серии А.