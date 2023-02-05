Кварацхелия забил свой восьмой гол в серии А

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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Специи».
Грузин на 47-й минуте реализовал 11-метровый удар, направив мяч в правый угол, не оставив шансу голкиперу «Специи» Бартломею Драговски.
Этот гол стал восьмым для Кварацхелии в чемпионате Италии.
Также грузинский хавбек оформил 10 результативных передач в 17 матчах серии А.
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