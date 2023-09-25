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Италия

Сегодня, 10:38

Кварацхелию признали лучшим игроком матча «Наполи» с «Болоньей»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия (справа).
Фото Reuters
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В 5-м туре серии А «Наполи» сыграл в гостях вничью 0:0 с «Болоньей».

La Gazzetta dello Sport назвала Хвичу Кварацхелию лучшим в рядах неаполитанцев со скромной для такого случая оценкой 6,5.

«Это не лучшая версия Квары, но он был лучшим среди своих партнеров. Он дважды бил по воротам, заработал пенальти и в целом все время пытался нагнетать давление. Вот только он перестал забивать голы» — пишет издание.

После 5 туров у «Наполи» под руководством Руди Гарсии седьмое место в турнирной таблице при 2 победах, 2 поражениях и 1 ничьей, разница забитых и пропущенных голов — 8-5.

Год назад «Наполи», который на тот момент возглавлял Лучано Спаллетти, шел после 5-го тура на втором месте: 3 победы и 2 ничьи при 12 забитых голах и 4 пропущенных.

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