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Сегодня, 09:10

L`Equipe: Кварацхелия может перейти в «ПСЖ» уже в середине этой недели

Алина Савинова
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может присоединиться к «ПСЖ» уже в середине этой недели, сообщает L`Equipe.

Как отмечает источник, день 13 января должен стать решающим в переговорах неаполитанцев с парижанами. В случае полного достижения соглашения между сторонами 23-летний футболист в среду или четверг прибудет в Париж для прохождения медосмотра во французском клубе.

Ранее появилась информация, что грузин подпишет 5-летнее соглашение с «ПСЖ», а его зарплата увеличится в 4-5 раз по сравнению с той, которую он получает в «Наполи».

В этом сезоне Хвича забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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