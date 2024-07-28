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Сегодня, 11:10

La Gazzetta dello Sport видит Илича в составе «Торино», а не «Зенита»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Ведущее спортивное издание Италии видит Ивана Илича в составе «Торино» в сезоне-2024/25.

Несмотря на информацию о возможном переходе 23-летнего серба в «Зенит», итальянская газета ставит Илича в предполагаемый стартовый состав «Торино» на новый чемпионат.

При этом при схеме 3-5-2, которую собирается использовать Паоло Ваноли, ведущее издание Апеннин отводит Иличу роль одного из трех опорных полузащитников.

Сам Илич находится в расположении «Торино» и вышел накануне в стартовом составе в товарищеском матче против клуба серии В «Кремонезе».

Эсекиэль Барко, Клаудиньо и&nbsp;Иван Илич. Трансферы РПЛ: «Спартак» подписал Барко, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо хочет уехать

Иван Илич
ФК Зенит
ФК Торино
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