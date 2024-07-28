La Gazzetta dello Sport видит Илича в составе «Торино», а не «Зенита»

Сегодня, 11:10
Ведущее спортивное издание Италии видит Ивана Илича в составе «Торино» в сезоне-2024/25.
Несмотря на информацию о возможном переходе 23-летнего серба в «Зенит», итальянская газета ставит Илича в предполагаемый стартовый состав «Торино» на новый чемпионат.
При этом при схеме 3-5-2, которую собирается использовать Паоло Ваноли, ведущее издание Апеннин отводит Иличу роль одного из трех опорных полузащитников.
Сам Илич находится в расположении «Торино» и вышел накануне в стартовом составе в товарищеском матче против клуба серии В «Кремонезе».