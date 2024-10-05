La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» расторгнет контракт с Погба

«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, причиной такого решения является большая зарплата футболиста. По контракту до лета 2026 года француз получает 8 миллионов евро за сезон.

4 октября сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев.

29 февраля 31-летнего француза дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.