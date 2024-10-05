La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» расторгнет контракт с Погба

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«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, причиной такого решения является большая зарплата футболиста. По контракту до лета 2026 года француз получает 8 миллионов евро за сезон.
4 октября сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев.
29 февраля 31-летнего француза дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.