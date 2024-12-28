«Лацио» сыграет с «Аталантой» в 18-м туре чемпионата Италии в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лацио» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 17-ти туров серии А бело-голубые набрали 34 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Клуб из Бергамо с 40-ка баллами идет на первой строчке чемпионата Италии.

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