«Лацио» примет «Фиорентину» в матче 22-го тура итальянской серии А в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры «Лацио» — «Фиорентина» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Встреча команд в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой «фиалок» со счетом 2:1. «Лацио» набрал 39 очков в 21 матче чемпионата Италии, а «Фиорентина» — 33 очка в 20 матчах.