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Сегодня, 21:00

«Лацио» — «Фиорентина»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Лацио» и «Фиорентина» встретятся в матче чемпионате Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Лацио» примет «Фиорентину» в матче 22-го тура итальянской серии А в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры «Лацио» — «Фиорентина» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Фиорентина

Встреча команд в первом круге в сентябре 2024 года завершилась победой «фиалок» со счетом 2:1. «Лацио» набрал 39 очков в 21 матче чемпионата Италии, а «Фиорентина» — 33 очка в 20 матчах.

Футбол
ФК Лацио
ФК Фиорентина
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