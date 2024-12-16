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Сегодня, 21:15

«Лацио» — «Интер»: смотреть матч чемпионата Италии

«Лацио» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Лацио» примет «Интер» в матче 16-го тура итальянской серии А в понедельник, 16 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Лацио» и «Интера» покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Лацио» и «Интера» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Интер

Обе команды набрали по 31 очку в чемпионате Италии, при этом «Интер» провел на один матч меньше, чем «Лацио»: встреча «нерадзурри» с «Фиорентиной» не была доиграна. В 15-м туре серии А «Лацио» победил «Наполи» (1:0), а «Интер» — «Парму» (3:1).

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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