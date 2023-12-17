«Лацио» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии по футболу 17 декабря

«Лацио» сыграет с «Интером» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Лацион» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры будет доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт».

«Интер» лидирует в чемпионате Италии с 38 очками. «Нерадзурри» не проигрывают в Серии А уже девять матчей подряд. «Лацио» идет на десятом месте, набрав 21 очко.

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