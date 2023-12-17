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Сегодня, 21:45

«Лацио» — «Интер»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

«Лацио» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии по футболу 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Интера&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Лацио» сыграет с «Интером» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 17 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Лацион» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры будет доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт».

«Интер» лидирует в чемпионате Италии с 38 очками. «Нерадзурри» не проигрывают в Серии А уже девять матчей подряд. «Лацио» идет на десятом месте, набрав 21 очко.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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