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Сегодня, 20:15

«Лацио» — «Милан»: смотреть трансляцию матча серии А

Трансляция матча «Лацио» — «Милан» начнется в 21:45 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Лацио».
Фото AFP
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«Лацио» сыграет с «Миланом» в 3-м туре итальянской серии а в субботу, 31 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 3-й тур
31 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте медиахолдинга. Основные события матча «Лацио» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

У «Лацио» три очка в первых двух турах серии а: римляне победили «Венецию» со счетом 3:1, а затем проиграли «Удинезе» (1:2). «Милан» набрал один балл, россонери сыграли вничью с «Торино» (2:2) и уступили «Парме» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Милан» финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, а «Лацио» — на седьмой.

Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
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