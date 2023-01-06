«Лацио» наказали закрытием фанатской трибуны за расистские оскорбления

«Лацио» получил наказание за поведение болельщиков команды, которые оскорбляли темнокожих футболистов «Лечче» (1:2) во время выездного матча 16-го тура чемпионата Италии. Фанатская трибуна на домашнем стадионе римской команды будет закрыта на ближайшем матче.

Во время игры болельщики римлян скандировали оскорбительные кричалки на расовой почве в адрес защитника «Лечче» Самюэля Юмтити и его одноклубника, нападающего Ламека Банда. Когда фанаты оскорбляли Юмтити в середине второго тайма, судья останавливал матч на несколько минут, а на стадионе прозвучало объявление с просьбой прекратить скандирование.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками в 16 матчах. Команда проведет следующий матч дома против «Эмполи» 8 января.