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Италия

Сегодня, 01:25

«Лацио» наказали закрытием фанатской трибуны за расистские оскорбления

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» получил наказание за поведение болельщиков команды, которые оскорбляли темнокожих футболистов «Лечче» (1:2) во время выездного матча 16-го тура чемпионата Италии. Фанатская трибуна на домашнем стадионе римской команды будет закрыта на ближайшем матче.

Во время игры болельщики римлян скандировали оскорбительные кричалки на расовой почве в адрес защитника «Лечче» Самюэля Юмтити и его одноклубника, нападающего Ламека Банда. Когда фанаты оскорбляли Юмтити в середине второго тайма, судья останавливал матч на несколько минут, а на стадионе прозвучало объявление с просьбой прекратить скандирование.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками в 16 матчах. Команда проведет следующий матч дома против «Эмполи» 8 января.

Футбол
ФК Лацио
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