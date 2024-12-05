«Лацио» и «Наполи» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Италии

«Лацио» и «Наполи» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Италии в четверг, 5 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С основными событиями игры «Лацио» — «Наполи» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах Кубка Италии «Наполи» победил «Модену» (0:0, пенальти — 4:3) и «Палермо» (5:0). «Лацио» автоматически вышел в 1/8 финала.