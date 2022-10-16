«Лацио» не смог обыграть «Удинезе», «Специя» и «Кремонезе» сыграли вничью

В воскресенье, 16 октября, состоялись матчи 10-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» и «Удинезе» голов не забили, команды сыграли вничью 0:0.

В другой встрече «Специя» и «Кремонезе» также не выявили победителя — 2:2.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке