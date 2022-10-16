«Лацио» не смог обыграть «Удинезе», «Специя» и «Кремонезе» сыграли вничью

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В воскресенье, 16 октября, состоялись матчи 10-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» и «Удинезе» голов не забили, команды сыграли вничью 0:0.
В другой встрече «Специя» и «Кремонезе» также не выявили победителя — 2:2.
Турнирная таблица серии А — по этой ссылке
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования