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Италия

Сегодня, 10:15

«Лацио» за 15 миллионов евро подпишет форварда Кастельяноса — он оформил покер в ворота «Реала»

Руслан Минаев
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«Лацио» договорился с «Нью-Йорк Сити» о подписании форварда Тати Кастельяноса, который выступал в аренде за «Жирону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, римляне заплатят за 24-летнего аргентинца 15 миллионов евро. Отмечается, что с игроком уже оговорены условия личного контракта. Медицинское обследование назначено на следующую неделю.

В прошлом сезоне Кастельянос провел за «Жирону» 37 матчей, забил 14 голов и отдал 1 результативную передачу. В матче ла лиги он оформил покер в домашнем матче против «Реала» (4:2).

ФК Жирона
ФК Лацио
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