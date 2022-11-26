«Лацио» заинтересован в подписании форварда «Порту» Тареми

26 ноября, 19:10
«Лацио» рассматривает вариант с покупкой нападающего сборной Ирана и «Порту» Мехди Тареми, сообщает Football Italia.
30-летний футболист в этом сезоне забил за «Порту» 13 голов и сделав восемь голевых передач всего в 19 матчах.
Тареми был куплен у «Риу Аве» летом 2020 года за 4,73 миллиона евро, но его стоимость на трансферном рынке увеличилась и сейчас составляет как минимум 20 миллионов евро по оценке Transfermarkt.
Сейчас Тареми играет в составе сборной Ирана на ЧМ-2022. Он сделал дубль в матче против Англии (2:6).
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Основные источники исследования