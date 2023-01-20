Ландуччи: «Кубок Италии важен для «Ювентуса»

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Марко Ландуччи, ассистент главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, прокомментировал победу над «Монцей» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии. Сам Аллегри наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.
«Это был важный матч, нам нужно было вернуться в нужное русло, у нас было много молодых парней, которые очень хорошо сыграли. Мы довольны, потому что Кубок Италии важен для «Ювентуса». Жаль, что пропустили с углового, где надо было быть осторожнее, но главное было пройти в следующий раунд», — сказал Ландуччи Sport Mediaset.
В четвертьфинале «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).
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