Салуквадзе: «Думаю, Хвиче надо доиграть этот сезон и летом уходить из «Наполи»

Бывший защитник сборной Грузии Лаша Салуквадзе прокомментировал трансферную стоимость игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

22 декабря портал Transfermarkt поставил Кварацхелию на четвертое место в списке самых дорогих игроков серии А, оценив его в 80 миллионов евро.

«Хвича стоит даже больше 80 миллионов. За некоторых футболистов платят по 100-120 миллионов. Хвича точно стоит таких денег. Ему уже надо переходить в команду уровнем выше. В «Барселону», «Реал». Его сейчас все топ-клубы хотят. Все понимают, что он молодой, талантливый, наберется опыта и будет еще лучше играть. Я думаю, надо доиграть этот сезон и летом уходить ему. Он уже выиграл Серию А, стал одним из лучших в лиге», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.