Салуквадзе: «Кварацхелия показал, что уже готов играть на уровне «Барселоны» и «Реала»

Экс-игрок «Рубина» Лаша Салуквадзе высказался о перспективах полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Мы — грузины счастливы, что у нас есть Кварацхелия. Он стал лучшим игроком Серии А, это уже круто не только для нас. А для Грузии Хвича просто золото. Ему можно остаться на следующий сезон в «Наполи», это хорошая команда, но если у него будет предложение от грандов — «Барселоны», «Реала», то надо будет уходить туда», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

Всего он сыграл на неаполитанскую команду в 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.