Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер»

Сегодня, 08:31
Агент Лаутаро Мартинес Алехандро Камано рассказал, что футболист не планирует в ближайшее трансферное окно покидать «Интер», так как предан команде и ее болельщикам.
«Победы «Интера» — самое важное для него. И он считает, что болельщики «Интера» внесли свой вклад в эту прекрасную победу сборной Аргентины в чемпионате мира», — цитирует слова агента fcinter1908.it.
В этом сезоне Мартинес провел за «Интер» 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 25-летнего аргентинца с клубом истекает летом 2026 года.