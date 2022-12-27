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Италия

Сегодня, 08:31

Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер»

Виктория Кравченко
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Агент Лаутаро Мартинес Алехандро Камано рассказал, что футболист не планирует в ближайшее трансферное окно покидать «Интер», так как предан команде и ее болельщикам.

«Победы «Интера» — самое важное для него. И он считает, что болельщики «Интера» внесли свой вклад в эту прекрасную победу сборной Аргентины в чемпионате мира», — цитирует слова агента fcinter1908.it.

В этом сезоне Мартинес провел за «Интер» 21 матч, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 25-летнего аргентинца с клубом истекает летом 2026 года.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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