Лаутаро Мартинес не планирует покидать «Интер»

Агент Лаутаро Мартинес Алехандро Камано рассказал, что футболист не планирует в ближайшее трансферное окно покидать «Интер», так как предан команде и ее болельщикам.

«Победы «Интера» — самое важное для него. И он считает, что болельщики «Интера» внесли свой вклад в эту прекрасную победу сборной Аргентины в чемпионате мира», — цитирует слова агента fcinter1908.it.